Er impft auch Ärzte gegen COVID-19

Herold hatte sich bereits im Vorfeld bei der in München ansässigen „FortbildungsAkademie-im-Netz“ schulen lassen. Der Impfkurs, der 20 Lerneinheiten umfasst, ist von der Bundesapothekerkammer zertifiziert. Dass er gegen COVID-19 impfen werde, hat er dann unmittelbar nach Inkrafttreten des Infektionsschutzgesetzes bei der Sächsischen Landesapothekerkammer und der Landesdirektion in Leipzig angezeigt. Von der Leipziger Behörde lag bereits einen Tag später die Genehmigung vor. Mit der Kammer hatte er bereits vor der Impf-Freigabe für Apotheken Kontakt aufgenommen, um zu erfahren, was dann zu tun sei, wenn in Apotheken gegen COVID-19 geimpft werden darf. Doch von der Kammer seien keine speziellen Rückmeldungen oder Hilfsangebote dazu gekommen, „ich war da relativ alleine auf mich gestellt“, so Apotheker Herold im Podcast-Gespräch.