Der belgische Minister für öffentliche Gesundheit, der Sozialdemokrat Frank Vandenbroucke, will demnach durch das Einbeziehen der Apothekerinnen und Apotheker den Zugang zur COVID-19-Impfung verbessern. Dabei werde Belgien die bestehende Struktur des Gesundheitswesens mit Apotheken in der Nachbarschaft und in der Nähe der Patientinnen und Patienten voll ausschöpfen. Es handele sich dabei um ein ergänzendes Angebot zu den bestehenden Impfkanälen, betonte der Vorsitzende Koen Straetmans vom Allgemeinen Pharmazeutischen Verband Belgiens (APB) laut KNMP. Durch die Nutzung von Apotheken als Impfstellen soll die Durchimpfungsrate erhöht werden.

In Deutschland dürfen Apotheken schon seit dem 8. Februar dieses Jahres gegen COVID-19 impfen. Bisher ist die Beteiligung allerdings eher verhalten. Das dürfte verschiedene Gründe haben: So befand sich die Nachfrage nach Impfungen bereits im Sinkflug, als die Pharmazeutinnen und Pharmazeuten in die Nationale Impfkampagne einstiegen. Zudem müssen die Apotheken einige Voraussetzungen erfüllen, zum Beispiel was die Räumlichkeiten und die Schulung des Personals betrifft. Laut den nicht repräsentativen Ergebnissen einer DAZ-Umfrage von Mitte Februar sind das die wesentlichen Knackpunkte, weshalb Apotheken hierzulande auf das Angebot verzichten. Nur 7,6 Prozent der DAZ-Leser:innen lehnen demnach das Impfen in den Apotheken generell ab.