Auch Deutschland zählt zu diesen Ländern. Am 1. März 2020 trat das Masernschutzgesetz in Kraft und mit ihm die gesetzliche Möglichkeit, im Rahmen von Modellvorhaben Grippeschutzimpfungen in der Apotheke durchzuführen. Dass die Impfung so schnell in die Apotheken kommen würde, war für viele überraschend – auch für den Apotheker Markus Reiz, Vorstandsmitglied des Apothekerverbands Nordrhein. „Als die Politik Modellprojekte ermöglichte, gab sie uns eine Steilvorlage. Diese galt es zu verwandeln – und nicht, gegen den Ball zu treten.“

Reiz war einerseits an den Verhandlungen mit der AOK Rheinland/Hamburg beteiligt. Mit dem Apothekerverband Nordrhein einigte sich die Kasse im Juli 2020 auf einen Vertrag zum Impfen in der Apotheke, der weiteren Modellprojekten als Vorlage dienen sollte. Auf der anderen Seite war Reiz der erste, der in Deutschland in einer öffentlichen Apotheke gegen die Grippe impfte. Im Gespräch mit der DAZ berichtet er, wie es sich anfühlt zu impfen und wie Kundschaft, Kollegium und Ärzteschaft reagierten.