Nicht alle Apothekerinnen und Apotheker, die Corona-Impfungen anbieten, können bereits nach einem Monat von weit über 100 durchgeführten Impfungen berichten. In der Apotheke von Martin Beutling sieht die Bilanz dagegen sehr gut aus: Die Nachfrage von impfwilligen Kundinnen und Kunden ist da. Wie Beutling weiß, schätzen sie vor allem den niedrigschwelligen Zugang, einen Impftermin zu vereinbaren. Der Apotheker setzt dabei strikt auf eine analoge Terminvergabe, wie er sagt, also nicht per Internet-Tools. Seine Kunden können einen Impftermin einfach telefonisch oder direkt in der Apotheke vereinbaren. Wenn immer möglich, bietet er auch spontane Impftermine an.