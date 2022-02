Das Pharmaunternehmen Medac bietet nach eigenen Angaben seit über 20 Jahren zertifizierte Fortbildungen für Apotheker:innen und PTA in der onkologischen Pharmazie an. Zusätzlich soll nun ein Podcast bei der Weiterbildung unterstützen. Wie es in einer Mitteilung von Medac heißt, sind die sogenannten „Onko-Stories mit Tipp“ mit dem Monat Februar an den Start gegangen. Darin widmet sich Professor Hans-Peter Lipp der Entstehungsgeschichte der Zytotstatika. Der Chefapotheker vom Universitätsklinikum Tübingen ist auch Lehrbeauftragter am Pharmazeutischen Institut der Universität Tübingen. Unter Bezug zu Wirkmechanismen und aktuellen Indikationen soll er den Podcast mit persönlichen Einblicken aus seinem Berufsalltag anreichern.