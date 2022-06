Jha sagte, der zuständige FDA-Ausschuss werde die von den Herstellern Pfizer/Biontech und Moderna vorgelegten Daten für ihre Impfstoffe, die für Kinder ab sechs Monaten zum Einsatz kommen sollen, am 14. und 15. Juni prüfen. Kurz danach werde eine Entscheidung erwartet. Danach werde die CDC ihre Empfehlung abgeben. Derzeit ist der Pfizer-Impfstoff gegen das Coronavirus in den Vereinigten Staaten ebenso wie in Deutschland für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren zugelassen.

Die STIKO hat erst vor Kurzem ihre Impfempfehlung auf alle Kinder dieser Altersgruppe erweitert. Zuvor empfahl das Gremium, dass sich ausschließlich vorerkrankte Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren gegen COVID-19 impfen lassen sollten. Wobei die Impfung auch für gesunde Kinder auf Wunsch der Eltern nach entsprechender Aufklärung jederzeit möglich war.

Es ist davon auszugehen, dass die Impfstoffhersteller sich auch in Europa zeitnah um eine Zulassung für Kinder unter fünf Jahren bemühen. In der Vergangenheit erfolgte diese immer mit etwas zeitlichem Verzug.