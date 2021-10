Expertengremium rät zur Biontech-Impfung für Kinder

Der Impfstoff der Hersteller Biontech und Pfizer ist in den USA und der EU bereits für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren und für Erwachsene zugelassen. Die Wirkstoffe von Moderna sowie von Johnson & Johnson sind in den Vereinigten Staaten bislang nur für den Einsatz bei Erwachsenen genehmigt, in Europa darf Moderna hingegen auch bei Jugendlichen ab zwölf Jahren geimpft werden. Die STIKO empfiehlt die Impfung von Jugendlichen. Bei jüngeren Kindern wird erwartet, dass sich die STIKO nach einer Zulassung von Corona-Impfstoffen in dieser Altersgruppe mit einer allgemeinen Empfehlung zunächst zurückhalten wird und sie – wie auch zunächst bei Jugendlichen – nur vorerkrankten Kindern raten wird.