Vollständige US-Zulassung für Moderna-Impfstoff

Impfgegner verwenden als Argument gegen das Impfen gerne die Behauptung, dass die Impfstoffe gegen COVID-19 nicht regulär zugelassen worden seien. Der EU war es aber von vornherein wichtig, eine „ordentliche“ Zulassung und keine Notfallzulassung wie beispielsweise in den USA zu haben.

Ganz „normal“ ist die Zulassung in Europa zwar auch nicht, da es sich um eine „bedingte“ Zulassung handelt, sie ist also an zusätzliche Auflagen geknüpft und zeitlich begrenzt. Zwischen einer bedingten EU-Marktzulassung und nationalen Notfallzulassungen gibt es jedoch wesentliche Unterschiede, welche die DAZ bereits im Dezember 2020 ausführlich beschrieben hat.