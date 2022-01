Jetzt empfiehlt auch die STIKO den Corona-Booster ab zwölf

In den USA wurde die Notfallzulassung des COVID-19-Impfstoffs von Biontech für eine dritte Auffrischimpfung schon am 3. Januar auf Kinder ab zwölf Jahren ausgeweitet. In Deutschland konnten Eltern ihre Kinder zwischen zwölf und 17 zwar auch schon vor dem Jahreswechsel mit Comirnaty boostern lassen, doch die fehlende STIKO-Empfehlung verunsicherte viele. Jetzt spricht auch sie sich offen für den Booster ab zwölf Jahren aus.