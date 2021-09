Pfizer/Biontech streben nach Zulassung für ab Fünfjährige

Mit diesen Daten wollen Pfizer/Biontech nun die weltweiten Zulassungsbehörden aufsuchen. Man plane die Studiendaten „so bald wie möglich“ der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und anderen Regulierungsbehörden vorzulegen, teilen Pfizer/Biontech mit. Nachdem in den Vereinigten Staaten Comirnaty mittlerweile für die ersten beiden Dosen bei 16- bis 25-Jährige regulär zugelassen ist, wird – so die FDA die Genehmigung für Kinder zwischen fünf und elf Jahre erteilt – dies zunächst wieder eine Notfallzulassung (EUA, Emergency Use Authoization) sein. Zusätzlich rechnen Pfizer/Biontech noch in diesem Jahr mit Daten zu Comirnaty® bei noch jüngeren Kindern: „Topline-Ergebnisse für die beiden anderen Alterskohorten der Studie – Kinder im Alter von zwei bis fünf Jahren und Kinder im Alter von sechs Monaten bis zwei Jahren – werden bereits im vierten Quartal dieses Jahres erwartet“, erklären die Unternehmen.