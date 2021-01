Arzneimittelbehörde EMA verschiebt Entscheidung zu Moderna-Impfstoff

Erster Brite mit heimischem AstraZeneca-Vakzin geimpft

In England ist am vergangenen Montag der erste Brite mit dem heimischen Impfstoff der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca geimpft worden. Der 82 Jahre alte Dialyse-Patient Brian Pinker aus Oxford habe am Montagmorgen den schützenden ersten Piks in der dortigen Uniklinik erhalten, teilte der britische Gesundheitsdienst NHS mit. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock bezeichnete den Impfstart mit dem Mittel als „unverzichtbaren Schritt“ im Kampf gegen die Pandemie. Großbritannien hatte dem Präparat in der vergangenen Woche eine Notfallzulassung erteilt. Nach dem Biontech/Pfizer-Impfstoff ist es die zweite Corona-Vakzine, die in Großbritannien zum Einsatz kommt.