Erleichterung über E-Rezept-Aufschub

Für die im Dezember durchgeführte Apokix-Umfrage des Instituts für Handelsforschung Köln wurden die teilnehmenden Apothekenleiter und -leiterinnen diesmal gefragt, wie sie zu der Verschiebung und allgemein zum E-Rezept stehen. 83 Prozent der 150 Teilnehmenden erklärten, die Verschiebung sei „absolut“ und weitere 7 Prozent, sie sei „eher“ richtig. Nur 7 Prozent empfinden die Entscheidung als falsch. Dabei wären die Apotheken durchaus für den Start des E-Rezepts vorbereitet gewesen: 77 Prozent gaben an, dass sie schon am 1. Januar 2022 technisch in der Lage gewesen wären, E-Rezepte zu bedienen und abzurechnen, und weitere 14 Prozent noch im Januar/Februar. Immerhin bei knapp jeder zehnten Apotheke wird dies allerdings noch länger dauern.