Die Frage des Monats befasste sich diesmal mit den Folgen des Klimawandels für die Apotheken. Dabei zeigt sich: Der Klimawandel ist zwar in den Apotheken angekommen, aber offenbar kein Top-Thema. Auf die Frage, inwieweit die Apokix-Teilnehmer sich in ihrer Apotheke vom Klimawandel betroffen fühlen und Handlungsbedarf sehen, gibt knapp die Hälfte „teils/teils“ an. Auch im Übrigen sind die Meinungen geteilt: 19 Prozent halten den Handlungsbedarf für „eher stark“ und 9 Prozent für „sehr stark“; 18 Prozent sehen sich wegen des Klimawandels „nur wenig“ und 7 Prozent „ganz und gar nicht“ aufgefordert, aktiv zu werden.