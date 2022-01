Tarif, mehr oder gar weniger: Wie viel verdienen Apothekenmitarbeiter wirklich?

Der neue Bundesrahmentarifvertrag steht, alle Berufsgruppen können sich über ein Plus freuen. Doch wie realistisch bildet der Tarifvertrag das Gehaltsgefüge in deutschen Apotheken überhaupt ab? Wo wird mehr gezahlt und wo weniger? Gibt es regionale Unterschiede oder gar einen Gender-Pay-Gap? Das würden wir gerne wissen und brauchen dazu Ihre Hilfe. Nehmen Sie an unserer, selbstverständlich anonymen, Umfrage teil!