Warum sich bei den Tarifgehältern etwas tun muss

Ein Zeichen, in welche Richtung es gehen könnte, hat Adexa bereits gesetzt und zum Beispiel einen Sockelbetrag und prozentuale Erhöhungen gefordert. Dazu erklärt Hasse: „Dieser Sockelbetrag ist auch bei uns ins Spiel gebracht worden. Ich kann mir vorstellen, dass er mit Sicherheit eine wichtige Rolle in den Tarifverhandlungen spielen wird. Dieser Sockelbetrag muss dann über dem Mindestlohn liegen. Zusätzlich wird es dann wohl eine prozentuale Erhöhung dazu geben. Ob der Sockelbetrag allerdings für alle Berufsgruppen in der gleichen Höhe ausfallen wird, ist fraglich. Das wird dann in den Tarifverhandlungen zu diskutieren sein.“ Wie Hasse hinzufügte, habe die Apothekengewerkschaft bisher immer gefordert, dass die prozentualen Erhöhungen für alle Gehaltsgruppen gelten, „ob das dieses Mal auch der Fall sein wird, muss man diskutieren“.