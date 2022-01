Wenn der Hash-Code an seine Grenzen kommt

Die Preise für Substitutionsarzneimittel finden sich in den Anlagen der Hilfstaxe, schön tabellarisch aufgelistet: der Preis pro Einzeldosis, bei Buprenorphin noch hochgerechnet für bis zu sieben Tagen, der übliche Umfang einer Take-Home-Verordnung. Wie alle Tabellen sind aber auch diese Tabellen endlich und so endet die für Buprenorphin bei einer Tagesdosis von 24 mg. Anders als bei l-Polamidon und Methadon gibt es aber bei Buprenorphin keinen Hinweis, was zu tun ist, wenn die maximal in der Tabelle angegeben Dosis überschritten ist. Im Gegenteil: es heißt, dass die Tagesdosis gemäß Zulassung 24 mg nicht überschreiten darf. Im Rahmen der ärztlichen Therapiefreiheit ist das natürlich erlaubt. Vor Einführung der Hash-Codes war das kein Problem. Der einmal vereinbarte Preis konnte einfach auf Rezept gedruckt werden. Ein Hash-Code kann jedoch nicht generiert werden, wenn es in der Hilfstaxe keinen Preis gibt.