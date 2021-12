Zweimal geimpft und genesen – welches Zertifikat?

Die „Handlungshilfe zur nachträglichen Erstellung der COVID-19-Zertifikate durch Apotheker*innen“ hat erneut ein Update erhalten. So wurde beispielsweise die seit kurzem bestehende Möglichkeit der Chargenprüfung aufgenommen und dass bei der Ausstellung der COVID-19-Zertifikate für Zweit- und Boosterimpfungen darauf zu achten ist, dass die angegebenen persönlichen Daten auf allen Zertifikaten übereinstimmen müssen. So muss beispielsweise der zweite Name immer oder nie aufgenommen werden. Sonst werden die Zertifikate in der App nicht derselben Person zugeordnet. Das Zertifikat zur Auffrischimpfung ist technisch in der Corona-Warn-App nur verwendbar, wenn auch die nötige Grundimmunisierung durch das entsprechende letzte Zertifikat der Impfreihe nachgewiesen wird. Apotheken können dann neue Zertifikate ausstellen, wenn es den Betroffenen nicht möglich sein sollte, den Aussteller des fehlerhaften Zertifikates diesbezüglich erneut aufzusuchen.