Rechenspiele um Impfstoff-Nachschub

Das Ministerium hingegen registrierte nach eigener Darstellung einen deutlichen Überschuss an bereitgestellten Vakzin-Dosen gegenüber den tatsächlich gemeldeten Impfungen. Für die Kalenderwochen 47 bis 50 bis zum 17. Dezember würden voraussichtlich knapp 18 Millionen Dosen Biontech und fast 25 Millionen Booster-Dosen von Moderna an die impfenden Stellen (Arztpraxen, Betriebsärzte, öffentlicher Gesundheitsdienst, Impfzentren und mobile Teams) ausgeliefert, informierte das Ministerium bereits im Vorfeld der Ministerpräsidentenkonferenz am 2. Dezember: Allein 3,3 Millionen Dosen von Biontech seien in den KW 45 bis 47 mehr ausgeliefert als verimpft worden: „Dieser Trend setzt sich fort.“