Praxen müssen Impfzubehör künftig separat bestellen

In der kommenden Woche können Ärztinnen und Ärzte erstmals den COVID-19-Impfstoff von Moderna in den Apotheken bestellen. Ausgeliefert wird er erstmals in der Woche vom 4. bis 10. Oktober, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihrem „Praxisnachrichten“-Newsletter berichtet. Doch auch beim Impfzubehör steht offenbar eine Veränderung an: Laut KBV plant das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) eine Allgemeinverfügung, nach der das Impfzubehör ab 4. Oktober nicht mehr zusammen mit dem Impfstoff an die Arztpraxen ausgeliefert werden soll.