Kommt mit dem neuen Jahr der Impfstoff-Mangel?

„Wir haben in Deutschland gerade Rekordtempo beim Impfen in den Praxen erreicht. Diese Nachricht, dass wir einen Impfstoffmangel haben, ist ein fatales Signal an alle, die gerade mit vollem Einsatz diese Pandemie bekämpfen. Wir brauchen Transparenz und vor allem ganz schnell genügend Impfstoffe. Es kann nicht sein, dass die wöchentliche Impfstoffauslieferung ein Glücksspiel ist, bei dem die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen nie wissen, ob sie das erhalten, was sie auch bestellt haben. Es darf doch nicht wahr sein, dass im Land der Impfstoffentwicklung zu wenig Impfstoff gekauft wurde“, so äußert sich am heutigen Mittwoch der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Dr. Andreas Gassen, in einer Pressemitteilung zur Feststellung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, (SPD), ab 2022 drohe ein Impfstoffmangel.

Zu diesem Ergebnis ist Lauterbach durch eine Corona-Impfstoffinventur gekommen. Diese habe für das erste Quartal 2022 einen Mangel ergeben. Dies habe viele überrascht. „Mich auch“, sagte Lauterbach am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Er arbeitet nach eigenen Worten bereits daran, den Mangel zu beseitigen. „Ich hoffe, dass ich da in den nächsten Tagen eine positive Botschaft übermitteln kann.“ Bemühungen liefen über alle Kanäle, auch direkt zu Unternehmen, es müsse alles EU-konform sein. „Wir müssen hier Geschwindigkeit gewinnen“, sagte Lauterbach.