Doch mehr Biontech-Impfstoff bestellbar – bis 14 Uhr

Die Kritik an den erneuten Bestellobergrenzen für den Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer ist nach wie vor groß – es war vorgesehen, dass Praxen für die kommende Woche nur noch 30 Dosen bestellen dürfen. Ein bisschen mehr gibt es jetzt allerdings doch: Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) in ihren Praxisnachrichten mitteilt, wird die Impfstoffmenge für die kommende Woche aufgestockt – auf Druck der Ärzteschaft, heißt es. Aufgrund der kurzfristigen Änderungen kann die Impfstoffbestellung in den Apotheken heute bis 14 Uhr statt wie üblich bis 12 Uhr erfolgen.