Vier Szenarien für die Kinderimpfung zwischen fünf und elf Jahren

Sie sind, was Corona angeht, gut informiert und halten sich stets aktuell? Wissenschaftlichen Ratschlägen messen Sie viel Wert bei und möchten diese möglichst befolgen, mit der aktuellen STIKO-Empfehlung zur COVID-19-Impfung für Kinder zwischen fünf und elf Jahren tun Sie sich aber schwer? Am vergangenen Donnerstag versuchte ein Experte in der Bundespressekonferenz anhand von vier Szenarien, Eltern in diesem Fall die Entscheidung zu erleichtern.