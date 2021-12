Britische Expertin: Deutschland sollte schnell Schulkinder impfen

Während was die Erwachsenen angeht, eigentlich kein Zweifel mehr besteht, was zu tun ist (impfen!), gibt es in der Gruppe der Kinder noch mehr Fragezeichen. So hieß es kürzlich auf der Bundespresskonferenz, wenn alle Schutzmaßnahmen akkurat eingehalten würden – auch das Maskentragen –, dann seien Schulen und Kinder keine Treiber der Pandemie, sondern könnten vielmehr zur Kontrolle des Infektionsgeschehens beitragen. Man beobachte, dass gerade in den Ferien unter den Kindern besonders viele Infektionen stattgefunden hätten, durch die Maßnahmen habe man die Lage dann in den Schulen nach den Herbstferien aber wieder stabilisieren können.

Eine der führenden britischen Corona-Expertinnen, Professor Christina Pagel, rät nun im Kampf gegen Omikron, vor Ende der Schulferien möglichst viele Schulkinder zu impfen. „Wenn man einen guten Anteil von ihnen schafft, bis die Schule wieder losgeht, wäre das sehr gut“, sagte Pagel im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ansonsten drohten nach den Weihnachtsferien große Ausbrüche in Schulen. „Omikron ist ein kompletter Gamechanger.“ Nie zuvor sei in der Pandemie eine so schnelle Verbreitung von Corona beobachtet worden.

Unterstrichen wird diese Aussage beispielsweise durch einen aktuellen Artikel im „Guardian“: „Studie zeigt, dass COVID bei jungen Kindern in England dreimal häufiger vorkommt“. Die Impfempfehlung wurde in Großbritannien nun auf Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit erhöhtem Risiko ausgeweitet. Außerdem soll schon ab 16 Jahren generell geboostert werden.