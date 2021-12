Sotrovimab soll auch bei Omikron-Variante wirken

Sotrovimab soll zugelassen werden zur Behandlung von COVID-19-Patienten ohne zusätzlichen Sauerstoffbedarf und einem erhöhten Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf. Die EMA rechnet damit, innerhalb von zwei Monaten ihre wissenschaftliche Empfehlung zu Sotrovimab abgeben zu können. Einige Daten hat die EMA während des am 7. Mai gestarteten Rolling-Review-Verfahrens bereits überprüft, wie Daten zur Qualität des Arzneimittels und Daten aus Labor- und Tierstudien. Sollte die Europäische Arzneimittelagentur nach Sichtung der klinischen Daten die Zulassung von Sotrovimab bei COVID-19 befürworten, ist die Zulassungserteilung durch die Europäische Kommission reine Formsache. Die Europäische Kommission entscheidet bei COVID-19-Arzneimitteln und -Impfstoffen in der Regel innerhalb weniger Tage, häufig sogar am selben Tag der EMA-Empfehlung.