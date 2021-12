Bislang keine Komplikationen bei COVID-19-Impfungen in Apotheken bekannt

Impfungen durch Apotheker:innen sind im Nachbarland Schweiz etabliert. In allen Kantonen außer dem Tessin, wo vorher ein Rezept vom Arzt benötigt wird, können Immunisierungen unkompliziert in der Apotheke durchgeführt werden. Welche das sind, ist von Kanton zu Kanton verschieden. Grippe und FSME sind überall möglich, mancherorts auch weitere Impfungen.

Auch gegen COVID-19 wird in Schweizer Apotheken neben Arztpraxen und Impfzentren geimpft – in allen Kantonen außer Genf. Wie viele Apotheker:innen geschult sind, dazu hat der Schweizer Apothekerverband PharmaSuisse keine genauen Zahlen. In manchen Kantonen dürfen darüber hinaus auch Pharmaassistent:innen (vergleichbar mit der deutschen PTA) unter Aufsicht von Impfapotheker:innen impfen. Ob Erst-, Zweit- oder Boosterimpfungen verabreicht werden dürfen, sei ebenfalls kantonal geregelt, erklärt die PharmaSuisse-Sprecherin. Es gebe wohl Kantone, in denen Apotheken nur die Grundimmunisierung gegen COVID-19 vollziehen dürfen.