Teamschulung „Erkältung bei Kindern“

Das symptomorientierte Beratungsschema in der Teamschulung hilft im Kundengespräch – auch bei der Entscheidung, ob ein Arztbesuch zu empfehlen ist. Ist die Selbstmedikation möglich und gewünscht, kann ein kurzer Blick in eine Produktübersicht wertvoll sein. In der Teamschulung enthalten sind daher eine Tabelle mit beispielhaften Produkten gegen die wichtigsten Erkältungsbeschwerden sowie zusätzlich eine Vorlage, in der Sie eigenständig Produkte notieren können, die Sie und Ihr Apothekenteam vorrangig empfehlen möchten. Diese gebündelten Informationen ergänzen die vielfältigen Informationen in den Artikeln der Teamschulung, die verschiedene Schwerpunkte setzen – und in abgesetzten Kästen auch Wissen vermitteln, das über die reine Selbstmedikation hinausgeht.