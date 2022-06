Schönes Haar ist nicht selbstverständlich, doch wo kann man ansetzen? Welche Tenside in Shampoos sind für besonders empfindliche Kopfhaut geeignet, worauf ist bei Spülungen zu achten und was hat es mit der Haarp­flege von innen auf sich? All dies sind Themen, die einem auch in der Apotheke begegnen. Die Teamschulung gibt einen Überblick.