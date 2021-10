Ein sich an Symptomen orientierendes Beratungsschema dient grundsätzlich als gute Unterstützung im Kundengespräch. Je nach Ausgangssituation und den Beschwerden, die am stärksten belasten, kann entschieden werden, ob ein Arztbesuch zu empfehlen ist, welche Wirkstoffgruppen zum Einsatz kommen können und was der Betroffenen an weiteren Maßnahmen geraten werden kann. Gleichfalls hilfreich für jeden im HV ist es, auf übersichtliche Tabellen zurückgreifen zu können, die beispielhaft Produkte aufführen und die wichtigsten Hinweise für die Anwendung bündeln. Aufgrund des großen Angebots können verständlicherweise nicht alle Produkte im Markt berücksichtigt werden. Sehen Sie die Tabelle und die ganze Teamschulung daher als Basis, beispielsweise für eine Teambesprechung, in der sich jeder – auch mit seinen eigenen Erfahrungen – einbringen kann.