In der Apotheke ist sie seit einigen Jahren ohne Rezept zu bekommen und vielfach wird sie im Nacht- oder Notdienst verlangt: die Pille danach. Jeder Abgabe dieses als Notfallkontrazeptivum zugelassenen Arzneimittels muss eine ausführliche Beratung vorausgehen. Wichtig ist es unter anderem zu klären, wie lang die Verhütungspanne her ist und ob der Wirkmechanismus der Arzneistoffe – die Verschiebung des Eisprungs – noch greifen kann. Was aber ist, wenn das Medikament wegen Übelkeit als Nebenwirkung wieder erbrochen wird? Ist eine Notfallkontrazeption auch in der Stillzeit möglich? Antworten auf diese und andere Aspekte rund um die Pille danach gibt die Teamschulung.