EMA will bis Weihnachten über Kinder-Impfstoffe entscheiden

In den USA werden Kinderimpfungen sicher schneller beginnen, hatte sich doch ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA am 26. Oktober für eine Notfallzulassung von Comirnaty® bei Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren ausgesprochen. Zwar ist die Empfehlung nicht bindend, jedoch folgt die FDA in aller Regel den Fachleuten. Eine endgültige Entscheidung der FDA wird noch in dieser Woche erwartet. Geimpft werden die Kinder mit einem Drittel der Dosis, also zwei Impfungen à 10 µg mRNA im Abstand von drei Wochen. Jugendliche und Erwachsene werden hingegen mit zweimal 30 µg mRNA geimpft.

SARS-CoV-2 wird in Deutschland derzeit insbesondere bei Kindern und Jugendlichen nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei 5- bis 14-Jährigen gab das Robert Koch-Institut (RKI) am Mittwoch mit 218,1 an, Tendenz steigend.