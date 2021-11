GMK will Comirnaty-Kontingentierung beenden

Mit seiner Ankündigung, dass Ärztinnen und Ärzte am heutigen Dienstag jeweils maximal 30 Dosen Comirnaty in den Apotheken bestellen dürfen, hat der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sich keine Freunde gemacht. Nicht nur die Mediziner:innen, auch die Standesvertretungen der Apotheker:innen – konkret der Apothekerverband Brandenburg und die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz – klopften dem Minister auf die Finger. Der Tenor: Die Kontingentierung gefährde den Erfolg der Impfkampagne, die gerade erst wieder an Fahrt aufgenommen hat.