Cannabis zu Genusszwecken aus der Apotheke – was halten Sie davon?

Kommt mit der Ampel die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken? Sollten sich SPD, FDP und Grüne darauf verständigen, bleibt unter anderem zu klären, wo es verkauft werden soll. Auch die Apotheken werden in diesem Zusammenhang immer wieder genannt. Doch was sagen die Apothekenmitarbeitenden dazu? Wären sie bereit, diese Aufgabe zu übernehmen? Das will die Redaktion in der aktuellen DAZ-Umfrage von Ihnen wissen. Machen Sie mit!