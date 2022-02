Legalisierung von Cannabis – AMK warnt dringend vor Risiken

Es verwundert also nicht, dass sich nun auch die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) zum Thema äußert – allerdings sieht sie vor allem Gründe, die gegen die Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken sprechen. So seien Argumente für die Legalisierung zwar die Eindämmung des Schwarzmarkts, eine Erhöhung der Produktqualität und ein gestärkter Jugendschutz. Auch Ökonomen sähen Vorteile durch steuerliche Mehreinnahmen in Milliardenhöhe, so die AMK, doch all das überzeugt sie nicht, weil die Meldungen, die regelhaft bei ihr eingehen, ein anderes Bild zeichnen. „Trotz schwacher Evidenzlage und fehlendem Indikationskatalog“ werde Cannabis in Deutschland bereits zulasten der GKV verordnet, erklärt die AMK, und: „Seither verzeichnet die AMK regelhaft Meldungen zu unerwünschten Wirkungen und anderen Risiken zu Cannabis-haltigen Arzneimitteln, die auch auf eine missbräuchliche Anwendung schließen lassen.“