DocMorris-Chef Hess löst Oberhänsli als CEO bei Zur Rose ab

Mit dem Personalwechsel an der Spitze von Zur Rose stellt der Schweizer Arzneimittel-Versandhändler die Weichen für die kommenden Jahre: Mit Walter Hess, seit einem Jahr Head Germany und CEO von DocMorris, rückt im April 2022 voraussichtlich ein Manager an die Spitze des Konzerns, der konsequent aufgebaut worden ist und in jüngerer Zeit auch in Gesprächen mit Analysten und bei Präsentationen sichtbarer wurde. Wie Zur Rose am Donnerstag in einer Presseerklärung mitteilte, war Hess vor seinem Wechsel nach Deutschland sechs Jahre Head Switzerland und davor zwei Jahre Geschäftsführer der deutschen Tochter Zur Rose Pharma GmbH in Halle (Saale). Zuvor war er seit 2008 als Betriebswirt für die Zur Rose-Gruppe in Deutschland als externer Berater tätig. Die Ernennung des Nachfolgers von Hess in Deutschland solle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.