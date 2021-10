Gematik soll Interoperabilität im Gesundheitswesen garantieren

Ein Kanon für die Gesundheits-IT – davon träumt die Gematik in einer gestern veröffentlichten Pressemitteilung. Ziel der jüngst in Kraft getretenen „Gesundheits-IT-Interoperabilitäts-Governance-Verordnung“ (GIGV) ist es sicherzustellen, dass Gesundheits-IT-Anwendungen fähig sind, miteinander in Kontakt zu treten und Informationen auszutauschen. Die Zuständigkeit hierfür delegiert das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) mit der GIGV an die Gematik – diese soll künftig als nationale Koordinierungsstelle fungieren. Sie soll die Interoperabilität und die Anforderungen an Schnittstellen regeln und die notwendigen organisatorischen Rahmenbedingungen schaffen.