Länder lassen Digitalisierungsgesetz passieren

Mit dem Patientendaten-Schutzgesetz (PDSG) und dem Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) in dieser Legislaturperiode die Digitalisierung im Gesundheitswesen bereits vorangetrieben: Die Telematikinfrastruktur (TI) wurde weiter ausgebaut und die elektronische Patientenakte (ePA) als Kernelement der digitalen medizinischen Anwendungen weiterentwickelt. Ebenso wurden der Grundstein fürs E-Rezept gelegt und Regelungen für Digitale Gesundheitsanwendungen geschaffen.

Mit dem Gesetz zur digitalen Modernisierung von Versorgung und Pflege (DVPMG) geht es nun weiter, wie der Name schon sagt auch in den Bereich der Pflege. So sollen etwa digitale Anwendungen Pflegebedürftigen künftig helfen, mit speziellen Trainingsprogrammen die eigene Gesundheit zu stabilisieren oder den Austausch mit Angehörigen oder Pflegefachkräften zu erleichtern. Zudem wird, wie schon bei digitalen Gesundheitsanwendungen, eigens ein neues Verfahren geschaffen, um die Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen zu prüfen. Anspruch haben Versicherte nur auf solche, die das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in das Verzeichnis für digitale Pflegeanwendungen aufgenommen hat.