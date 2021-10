Lösen mehr Studienplätze das Nachwuchsproblem?

Das Problem besteht darin, dass sich immer weniger Absolvent:innen für die öffentliche Apotheke entscheiden. Die Gründe sind vielfältig. Auf der einen Seite lockt die Industrie mit höheren Gehältern, andere stören sich an den Arbeitszeiten oder den geringen Aufstiegsmöglichkeiten. Zunehmende Bürokratie führt auch nicht dazu, dass der Arbeitsplatz attraktiver wird. Und die pharmazeutischen Dienstleistungen werden wohl nicht dazu führen, dass die Arbeit in den Apotheken weniger wird. Also braucht es auch dafür mehr Personal?

Doch wie kann man das Problem lösen? In diesem Zusammenhang wird immer wieder der Ruf nach mehr Studienplätzen laut. Besetzen könnte man definitiv mehr als es gibt. Zwar ist die Lage nicht so angespannt wie in der Medizin, aber auch in der Pharmazie bewirbt sich im Regelfall mehr als eine Person auf einen Studienplatz. Und mehr Studienplätze sollten in der Folge zu mehr Absolvent:innen führen. Doch löst dies das Problem der öffentlichen Apotheken? Wir würden gerne Ihre Meinung dazu hören. Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!