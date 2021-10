Mehr Studienplätze lösen das Nachwuchsproblem nur kurzfristig

Mehr Studienplätze, mehr Absolvent:innen, mehr Personal für die Apotheke – das klingt nach einer ebenso einfachen wie logischen Rechnung. Doch geht die tatsächlich so auf? Schließlich wird als mögliche Lösung, den apothekerlichen Nachwuchsmangel zu beheben, immer wieder Ruf nach mehr Ausbildungskapazitäten an den Universitäten laut. So gibt es beispielsweise schon lange Bestrebungen an weiteren Standorten einen Staatsexamensstudiengang Pharmazie zu etablieren. Die Hoffnungen, dass das in Brandenburg gelingen könnte, wurden allerdings kürzlich erstmal zunichtegemacht. Laut der zuständigen Wissenschaftsministerin Schüle, ist das nicht zu finanzieren. Ein anderes Bundesland mit entsprechenden Bemühungen ist beispielsweise NRW.