Welche Vorerkrankungen erhöhen das Risiko für schweres COVID-19?

Sie schränken die Aussagekraft ihrer Studie ein. So konnten durch Verwendung von GKV-Routinedaten lediglich Personen mit dokumentierter COVID-19-Erkrankung in die Analysen einbezogen werden, was insbesondere eine Vielzahl an Personen mit asymptomatischen COVID-19-Erkrankungen ausschließe und zu einer Überschätzung des Anteils schwerer Erkrankungsverläufe beitragen könne. Zudem seien COVID-19-assoziierte Todesfälle im Rahmen dieser Studie ausschließlich über den zeitlichen Zusammenhang mit einer COVID-19-Diagnose definiert. Das besonders hohe Risiko von Personen mit hämatoonkologischen und metastasierten Krebserkrankungen im Zusammenhang mit COVID-19 zu versterben könne zum Teil auch auf die insgesamt verkürzte Lebenswartung der Betroffenen zurückzuführen sein, erklärt das RKI.