Wo sind die Impflücken?

Die Ursachen dafür dürften, so das RKI, zum einen darin liegen, dass bevorzugt Menschen bereit sind, an der Umfrage teilnehmen, die schon geimpft sind. Zum anderen wird erfahrungsgemäß gerne das sozial Erwünschte geantwortet, und das ist in diesem Fall eine durchgeführte Impfung. Dennoch lassen sich aus den Umfrageergebnissen wichtige Erkenntnisse darüber gewinnen, wie sich die Impfquoten in verschiedenen Bevölkerungsgruppen unterscheiden.