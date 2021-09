Es bleibt bei 11,50 Euro für den Corona-Schnelltest

So hatten sich das ABDA und Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) vermutlich nicht vorgestellt, als sie in ihren Stellungnahmen zum Referentenentwurf für eine neue Coronavirus-Testverordnung anmerkten, die geplante Änderung der Vergütungsregelung für die Schnelltest-Durchführung müsse angepasst werden. Denn zunächst hatte das Bundesgesundheitsministerium (BMG) vorgesehen, dass Apotheken und andere berechtigte Leistungserbringer, die PoC-Tests auf SARS-CoV-2 anbieten, ab dem 1. November 10 Euro je durchgeführtem PoC-Test plus 3,50 Euro für die Sachkosten erhalten sollen. Bisher bekommen die Anbieter insgesamt 11,50 Euro (8 Euro + 3,50 Euro) je Test. Da die bisherige Verordnung – und mit ihr auch die Vergütungsregel – aber zum 10. Oktober auslaufen soll, wäre eine Lücke entstanden, bis 1. November hätte es schlicht keine Vergütungsvorschrift gegeben. Statt zu präzisieren hat sich das BMG allerdings nun darauf besonnen, den entsprechenden Paragrafen in neuen Testverordnung nur minimal zu schleifen, in seiner Wirkung aber so zu belassen, wie er ist. Damit bleibt es also bei den 11,50 Euro. Ob diese Bezahlung noch viele Anbieter motivieren kann, ihren Service aufrecht zu halten, muss sich nun zeigen.