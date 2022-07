ABDA stellt Formblätter zur Verfügung

Seit vergangenem Donnerstag gelten neue Regeln für Bürgertests. Wer noch testet, muss sich zuvor nachweisen beziehungsweise glaubhaft machen lassen, dass die Person, die getestet werden möchte, auch einen Anspruch darauf hat. Die Dokumentation – auch über eine etwaige 3-Euro-Eigenbeteiligung – soll Betrügereien schwerer machen. Daneben können Tests für Selbstzahler angeboten werden – diese müssen ihre Gründe selbstverständlich nicht erklären.

Noch feilt die ABDA an ihrer umfassenden Handlungshilfe zur Durchführung von Corona-Tests in Apotheken. Doch zwei auf den 1. Juli 2022 datierte Arbeitshilfen der Bundesapothekerkammer (BAK) zur Qualitätssicherung hat sie bereits auf ihrer Webseite im Mitgliederbereich eingestellt (Themen > Versorgungsfragen > Informationen über das Coronavirus, dort unter COVID-19-Zertifikate). Konkret geht es um zwei Formblätter, und zwar Muster für die Einverständniserklärung des Patienten zur Durchführung eines PoC-Antigentests auf SARS-CoV-2 in der Apotheke. Eines ist für Personen mit Anspruch nach § 4a TestV und eines für Selbstzahler.