Grünen-Gesundheitsexperte Dahmen schlägt Gratistests gegen Impfberatung vor

Am 11. Oktober stellt der Bund sein Angebot kostenloser Bürgertests für jedermann ein. Wer nicht geimpft oder genesen ist und beispielsweise ein Restaurant besuchen will, muss also in den meisten Fällen selbst in die Tasche greifen. Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen hält das Aus der kostenfreien Tests für alle für falsch. Er befürchtet mehr unerkannte Infektionen. Stattdessen spricht er sich dafür aus, weiterhin Gratistests anzubieten, wenn im Gegenzug eine Impfberatung angenommen wird.