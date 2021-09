Hamburg schränkt den Kreis derer, die Tests auf SARS-CoV-2 anbieten dürfen, drastisch ein: Wie die Sozialbehörde am heutigen Dienstag mitteilt, dürfen in der Hansestadt künftig ausschließlich Testbescheinigungen akzeptiert werden, die von einem „medizinischen Anbieter“ stammen. „Das bedeutet: Ein Testbefund muss von einer Arztpraxis, einer Apotheke oder einem Labor ausgestellt sein (hierzu zählen auch alle PCR-Tests)“, heißt es in der Mitteilung.

Hintergrund ist eine Änderung der Coronavirus-Testverordnung auf Bundesebene, wonach kostenlose Bürgertests für jedermann abgeschafft werden. Ab dem 11. Oktober gibt es die Tests auf Staatskosten nur noch für Menschen, die sich nicht impfen lassen können, etwa weil bei ihnen eine medizinische Kontraindikation vorliegt. Auch Schwangere und Kinder unter 12 Jahren (bis Jahresende auch alle Jugendlichen unter 18 Jahren) können sich weiterhin umsonst testen lassen. Bürgerinnen und Bürger, die sich impfen lassen könnten, dies aber nicht tun, sollen dann für die Tests selbst zahlen. Die geänderte Verordnung ist bereits am vergangenen Mittwoch im Bundesanzeiger erschienen und tritt am 11. Oktober in Kraft.