Apothekenzahl in Bayern fällt unter 3.000

Auch in Bayern ist das Apothekensterben offenbar nicht zu stoppen: Wie der Bayerische Apothekerverband (BAV) am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung informiert, ist die Zahl der Apotheken dort inzwischen so niedrig wie seit dem Fall der Berliner Mauer nicht mehr. Insgesamt 2.984 Betriebe zählt der Verband zum Ende des dritten Quartals 2021. Damit sei erstmals seit der Wende die 3.000er-Marke gefallen.