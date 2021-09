Die aktualisierte Empfehlung der Ständigen Impfkommission kommt passend zur beginnenden Grippesaison. Diese startet stets in der 40. Kalenderwoche – in diesem Jahr somit am 4. Oktober 2021. Damit beginnt auch die Grippeimpfsaison: Das RKI empfiehlt als optimalen Zeitraum für eine Grippeimpfung die Monate Oktober und November.