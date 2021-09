Kein Abstand zwischen Corona- und Grippeimpfung notwendig

Der STIKO-Chef reagierte auch auf Befürchtungen, dass der Grippe-Impfstoff in diesem Jahr einen geringeren Schutz bieten könnte, weil pandemiebedingt Daten fehlten. RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am gestrigen Montag nämlich erklärt, dass sich die Wirksamkeit der Grippe-Impfstoffe für die anstehende Saison aktuell kaum abschätzen lasse, weil die Datenbasis, auf der der Impfstoff erarbeitet wurde, nicht so gut wie die Datenbasis der Vorjahre sei. Grundlage der Abschätzung bildet ein weltweites Netzwerk von Überwachungsstellen, mit der die um den Globus laufende Grippewelle verfolgt und analysiert wird. Wegen der Corona-Pandemie sei aber zum einen ein Teil dieses Systems zusammengebrochen, erklärte Wieler. Zum anderen habe es im Zuge der Schutzmaßnahmen vielfach weit weniger Influenza-Fälle gegeben, auch das mache Rückschlüsse auf die in dieser Saison am stärksten kursierenden Grippestämme schwierig.

Diese Angst halte er für unbegründet, sagte Mertens. Auf der ganzen Welt untersuchten Laboratorien das gesamte Jahr Influenza-Viren. Das sei die Grundlage für die Zusammensetzung der Impfstoffe. Das Paul-Ehrlich Institut (PEI) hat bereits Mitte August mit der Freigabe der Grippeimpfstoffe für die kommende Saison 2021/22 begonnen.