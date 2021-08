Corona-Zusatzimpfungen für bereits Geimpfte?

Anlässlich von Berichten über eine verminderte Wirksamkeit der Vektor-Impfstoffe gegen COVID-19-Varianten, und gleichzeitig Berichten über „zu viel“ Impfstoff in Deutschland, liegt die Frage nicht fern, ob in Deutschland vielleicht bald eine Empfehlung zu erwarten ist, einmal mit Janssen (Johnson & Johnson) Geimpfte mit einem mRNA-Impfstoff zweitzuimpfen? Mit dieser Frage hatte sich die DAZ bereits vergangenen Dienstag an die Pressestelle des RKI (Robert Koch-Institut) gewandt. Dort wurde lediglich für eine weitere Nachfrage an einzelne Mitglieder der STIKO verwiesen, ein gemeinsames Statement der STIKO sei (noch) nicht zu erwarten.