Seqirus liefert die ersten Grippeimpfstoffe aus

Seit der letzten Woche rollen die ersten Grippeimpfstoffe aus dem Hause Seqirus zu den bundesweiten Apotheken und Großhändlern. Fluad® Tetra ist in diesem Jahr erstmals auch in Deutschland erhältlich – es ist ein Spezialgrippeimpfstoff für ältere Menschen (ab 65 Jahren), der die Immunantwort in dieser Risikogruppe durch ein Adjuvans verbessern soll. Mit Fluad® Tetra begann die diesjährige Auslieferung der Grippeimpfstoffe von Seqirus, in den nächsten Tagen sollen dem Unternehmen zufolge Afluria® Tetra (eibasiert) und Flucelvax® Tetra folgen. Flucelvax® Tetra ist der erste säugetierzellkulturbasierte Grippeimpfstoff im deutschen Markt, er darf ab einem Alter von zwei Jahren geimpft werden. Durch die Vermeidung von Hühnereiern als Wirt soll die Eiadaption der Influenzaviren verhindert werden und die Passgenauigkeit der auf das Impfantigen produzierten Antikörper auf tatsächlich zirkulierende Grippeviren erhöht, was einen besseren Grippeschutz bedingen könnte.