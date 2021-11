ADAS und VDARZ: Apotheken können E-Rezepte abrechnen

Medienberichte legen allerdings nun nahe, dass die Warenwirtschaften der Apotheken aktuell nicht in der Lage sind, den ganzen Prozess abzubilden – es soll an der Abrechnung scheitern. Sie seien also anders als weithin behauptet nicht „E-Rezept-ready“. Das soll bei einem der letzten „Konnektathons“ zutage getreten sein. Konnektathons sind moderierte Veranstaltungen mit dem Ziel, den beteiligten Primärsystemen auf Arzt- und Apothekenseite zu helfen, den gesamten E-Rezept-Ablauf zu testen.

Dieser Darstellung widersprechen die Verbände der Softwarehäuser und der Rechenzentren allerdings vehement. In ihrer Mitteilung erklären sie, dass bei den sogenannten „Konnektathons“ der Fokus auf dem Ablauf zwischen Arzt, E-Rezept-Fachdienst und App der Gematik sowie der Apotheke liege. Die Rezeptabrechnung sei optional dabei, stehe hier aber nicht im Vordergrund. „Da die Rezeptabrechnung nicht in der Telematik-Infrastruktur stattfindet, konnte Entwicklung und Test auch ohne Gematik und die Fokusregion Berlin-Brandenburg vorbereitet und getestet werden“, erläutert der Vorsitzende des VDARZ und Geschäftsführer AVC Dick GmbH & Co KG, Werner Dick. „Vor und während der Testphase mit der Gematik wurde die bereits E-Rezept-fähige Schnittstelle zwischen Apotheken und Rechenzentren erprobt. Hier konnten wir auf wertvolle Erfahrungen aus der Zusammenarbeit in dem Modellprojekt GERDA zwischen ADAS und VDARZ sowie den beteiligten Unternehmen zurückgreifen“, ergänzt Gerhard Haas, Vorsitzender des ADAS und Gesamtprojektleitung TI bei ADG.